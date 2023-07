Il mare all’orizzonte | vacanze che sono diventate un miraggio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ogni anno andare in vacanza è diventato sempre più difficile, soprattutto se si vuole provare a preservare “i propri risparmi per il futuro”. Personalmente, nel solo mese di giugno, ho digitato la parola “viaggi economici in Europa” ripetute volte con scarsi risultati. Secondo il monitoraggio effettuato dall’Osservatorio nazionale di Federconsumatori per un nucleo familiare composto da due adulti e due minori, il costo complessivo per una vacanza di sette giorni in una località balneare è di 5781,24 euro (ecco perché la mia famiglia andava sempre in Germania ad agosto). Per una vacanza di all’incirca una settimana a medio raggio vanno preventivati in media 800-1.000 euro per le persone single e 1500-1700 per una coppia. Ma c’è una falla nel sistema, il reddito. Considerando che lo stipendio medio per una figura professionale intermedia nel nostro paese si aggira tra i 1400 ...