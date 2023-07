Il Lille apre all' asta per David | Non stiamo cercando di venderlo | ma la porta resta aperta

Il Ceo del, Olivier Létang, ne ha parlato alla stampa. Le sue parole sono su L'Equipe. Létang dichiara che il club non sta cercando di vendere il giocatore, a nessun prezzo, ma che la porta è ...L'exè in cima alla lista degli obiettivi, ma secondo quanto riportato dal giornalista de L'... Lo Special One ha chiesto Sabitzer , ma il Bayern Monaco nonal prestito. Leggi i commenti ...... senza alcun accordo preventivo con lo Sporting, che però continua a chiedere alil pagamento ... In sostanza, questa situazione non coinvolge direttamente Leao e il Milan , tuttaviaa nuove ...

Il Lille apre all'asta per David: «Non stiamo cercando di venderlo ... IlNapolista

"David & C., il dopo Vlahovic". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna di Tuttosport, raccontando di un forcing PSG per Dusan Vlahovic e una Juventus pronta ...Le peloton du Tour de France ira de Libourne (Gironde) à Limoges (Haute-Vienne) lors de cette 8e étape. © Photo : Anne-Christine POUJOULAT/AFP La huitième étape du Tour de France 2023 se déroulera sam ...