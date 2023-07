Il giudice revoca tutti i permessi premio a Salvatore Parolisi dopo l’intervista a ‘Chi l’ha visto?’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Aveva ottenuto diversigrazie al suo comportamento da detenuto “modello”: ma l’ex militare, condannato in via definitiva per l’omicidio della moglie Melania Rea a 20 anni di detenzione (di cui ne ha già scontati 8),aver beneficiato solo della prima libera uscita ha vistore dal Tribunale di sorveglianzagli altri 15che gli erano stati concessi fino a ottobre. E tuttola sua intervista ai microfoni della trasmissione Chivisto?. Il Tribunale di sorveglianza ha deciso di fare marcia indietro suiconcessi all’ex caporal maggiore dell’Esercito perché(che non ha mai confessato il suo delitto e ...