Il fratello di Giaele interviene sulla lite tra Oriana e Daniele e dà la “colpa” ad uno di loro – VIDEO

(Di venerdì 14 luglio 2023) Matthias De Donà,minore di, è intervenutotraMarzoli eDal Moro avvenuta in Sardegna e che, con molta probabilità, ha scatenato la nuova rottura di coppia.ildiMi state scrivendo ormai da tanti, tanti giorni e non è una cosa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ROMA - Lei c'era ma tace. Il, invece, non era presente ma punta il dito. Parliamo diDe Donà. L'ex concorrente del Gf Vip era presente alla lite avvenuta a inizio luglio in un locale in Sardegna che ha portato poi ...Nelle ultime ore, sono spuntate su Twitter alcune presunte chat tra Nicole Murgia,De Donà, Micol Incorvaia e la finalista del GrandeVip che hanno alzato un vero e proprio polverone ...... i fan stanno commentando anche un altro tweet che riguarda l'ormai ex coppia del Grande...da una vacanza in Sardegna (durante la quale c'è stato l'addio definitivo a Daniele) conDe ...

Lite in Sardegna, il fratello di Giaele contro Oriana: "So di chi è la ... Dire

Mathias De Donà parla dello scontro che ha portato alla rottura tra l'influencer venezuelana e Daniele Dal Moro ...La soap opera degli Oriele continua senza sosta. Dopo la rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro , la modella venezuelana è tornata a farsi sentire sui social dopo che un utente ...