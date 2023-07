“Il cuore pieno di tristezza” Caterino Balivo colpita | cancellata la gioia per il ritorno in Rai

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023) Momento difficile per Caterina, fresca diin Rai dopo un anno passato a La 7 alla guida di Lingo. L’annuncio era arrivato nei giorni scorsi durante la presentazione ufficiale dei palinsesti. Qualcosa si era capito già nell’ospitata del 15 giugno della donna a La vita in diretta, quando Alberto Matano le aveva detto: “Ci vediamo presto Caterina”. E lei aveva replicato: “A prestissimo”. Un messaggio in codice che era stato immediatamente colto dai telespettatori che avevano colto nel segno. >“Stefano è morto di caldo”. Stava lavorando, la scoperta choc sul suo corpo: che temperatura aveva Caterina che nei giorni scorsi aveva fatto parlare di sé per delle frecciate a Serena Bortone. Per latuttavia, che i telespettatori della Rai ricordano soprattutto per Vieni da me condotto fino al 2020, non è ancora tempo ...