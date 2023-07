“Il cielo si è ribellato” Imprevisto durante la Zuppa di Porro

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 14 luglio 2023) https://www.nicola.it/wp-content/uploads/2023/07/clip-social-card.mp4 Come saprete, il governo ha stanziato circa 500 milioni di euro per aiutare le fasce più deboli con la social card. Questo è quanto scrive Repubblica a riguardo: “Nell’epoca del sovranismo, è l’ottusità che sembra regnare sovrana. Difficile considerare altrimenti la nuova social card di 382 euro una tantum.” La Stampa non è da meno, infatti, Donatella Stasio parla di un”argine del Colle alle menzogne di questa politica”. Abbiamo quindi Repubblica che dà degli ottusi ai ministri e la Stampa che accusa il governo di essere bugiardo. A me va benissimo. Figuriamoci se non mi sta bene che qualcuno parli con i termini e con i modi con cui io faccio la. Però vi prego: voi moderati che mi ascoltate e dite che esagero, non rompetemi più i coglioni. Mi ricordo ancora che ...