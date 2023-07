Il cellulare di Leonardo La Russa potrebbe diventare un caso in Senato Lo staff del presidente | Passato il segno

(Di venerdì 14 luglio 2023) La Procura di Milano sarebbe intenzionata a chiedere all'autorizzazione per sequestrare il telefono diApache La, figlio di Ignazio,di Palazzo Madama. Secondo quanto hanno riportato i giornali, infatti, la scheda della sim del 19enne, denunciato per violenza sessuale da una ragazza di 22 anni, sarebbe intestato al padre: questo impedirebbe alla Procura di sequestrare il telefono senza un'autorizzazione del Parlamento, visto che deputati eri godono di una particolare forma di garanzia. "Sono sereno. Della vicenda del telefono se ne occupa l'avvocato Bazzoni. Chiedete a lui", ha detto quest'oggi lo stesso Ignazio La, intercettato dai cronisti nei pressi di un bar a pochi passi dal suo studio legale, a Milano. Proprio l'avvocato della ...

Il telefono di Leonardo La Russa non si può sequestrare: sim intestata a Ignazio, ma la Procura ha un piano B Virgilio Notizie

