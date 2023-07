Ignazio Moser | festa per il compleanno | speciale sorpresa di Cecilia Rodriguez

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 14 luglio 2023)compie gli anni eemoziona tutti con unogesto per i 31 anni del futuro marito Oggi sono ufficialmente 31 anni.spegne le candeline e i suoi tantissimi fan non hanno mancato l’appuntamento con gli auguri per il modello e figlio d’arte. Così come non poteva mancare il pensiero della sua, la prima a festeggiare Nacho, che si gode il grande affetto del suo pubblico in queste ore, con il suo profilo Instagram preso d’assalto da amici e fan. E la sorella di Belen ha deciso di sorprendere l’ex concorrente di GF Vip e Isola dei famosi con unogesto, tutto di cuore. I due, felici e innamorati più che mai, si sono mostrati in uno scatto intenti a ...