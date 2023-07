Ibiza | imbrattano e rendono inutilizzabile un jet da 9 milioni di euro | arrestati quattro ecoattivisti

(Di venerdì 14 luglio 2023) Hanno fatto irruzione sulla pista dell’aeroporto die con vernice nera e gialla hanno imbrattato un jet privato del valore di 9,4didi Futuro Vegetal sono statie denunciati dalla Guardia Civil, in seguito alla loro azione di protesta contro l’inazione delle istituzioni nella lotta alla crisi climatica. Il gesto è avvenuto alle prime luci dell’alba di venerdì 14 luglio e il mezzo, un Embreaer Phenom 300E, è risultato poi. La pista dell’aeroporto è rimasta anche bloccata per diverse ore. La protesta fa parte della campagna «Jet e yacht, la festa è finita», organizzata dalla piattaforma Eivissa Es Rebel-la contro le emissioni di mezzi privati di lusso. July 14, 2023 Visualizza questo ...

Quattro attivisti di Futuro Vegetal sono stati arrestati dalla Guardia Civil dopo aver imbrattato di vernice nera e gialla un jet privato nell'aeroporto di Ibiza per protestare ...