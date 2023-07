I pm di Milano stanno valutando di chiedere al Senato il sequestro del cellulare di Leonardo La Russa Ma sperano che sia lui a consegnarlo per primo

(Di venerdì 14 luglio 2023) La procura distarebbeuna eventuale richiesta alla Giunta per l’autorizzazione aprocedere delper poter sequestrare ildiApache La, la cui sim è intestata al padre Ignazio, presidente del. Secondo quanto si è appreso la necessità di effettuare accertamenti sullo smartphone del 21enne, indagato per violenza sessuale in seguito alla denuncia di una sua ex compagna di scuola, non è immediata. Prima di rivolgersi al Parlamento inquirenti e investigatoridando possibilità al giovane di consegnare autonomamente il suo. Leggi anche: «Gli stupratori siete voi»: i poster affissi sotto lo studio legale dei Laa ...

...Procura disulla presunta violenza sessuale ai danni di una 22enne, che ha denunciato di aver subito abusi dal figlio del presidente del Senato. Da quanto si è saputo, le audizioni si...... è diventato anche un modello che altre scuoleadottando per conto proprio, grazie a un ... Leggi anche ›: la rigenerazione delle periferie parte dai bambini 'Molti bambini ...prosegue il rally di Banca Mps - 2,8% . Progressi di un punto percentuale per Fineco e ...3% per il 2023 (più delle prudenti stime di Pechino) ma pone l'accento sui nodi strutturali che...

I pm di Milano stanno valutando di chiedere al Senato il sequestro ... Open

A Milano una donna ha dato alla luce un maschietto di 3,6 chili all'interno del taxi che la stava accompagnando all'ospedale: il racconto del tassista e del neopapà ...Salgono a quattro gli indagati per l'incendio alla Rsa "Casa per coniugi" di Milano. Nel rogo sono morti sei ospiti e altri 81 rimasti intossicati. Nel fascicolo per incendio, omicidio colposo plurimo ...