I pubblici ministeri Valentina Terrile e Andrea Zanoncelli hanno chiesto laa 14 anni per Barbara Pasetti, la fisioterapista 40enne della frazione Calignano di Cura Carpignano (Pavia) accusata dell'omicidio di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti in città ...Il Parlamentofermamente il contrabbando e il traffico criminale, ribadendo che percorsi ...inoltre alla Commissione di presentare delle proposte per condizionare i finanziamenti ai ...Gli eurodeputatiai Paesi Ue e all'agenzia Frontex "di fornire una capacità sufficiente in termini di navi, ... Nella risoluzione siinoltre "il contrabbando e il traffico criminale" e ...

I pm chiedono la condanna a 14 anni per l'omicidio di Gigi Bici Euronews Italiano

L'Istabulspor, club della Superlig, ha proposto al Genoa il prestito con diritto di riscatto. Manolo avrebbe delinato l'offerta, in attesa der il ricorso in appello dopo la condanna per stupro ...Il centrocampista del Genoa verso l'Istabulspor, club della Superlig, in prestito con diritto di riscatto. Attesa per il ricorso in appello alla sentenza del tribunale di Siena ...