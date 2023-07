I numeri da incubo dei migranti sbarcati in Europa | autentica invasione

... senza fare tanto clamore, ma lavorando suiin religioso silenzio. Merito del nostro Ufficio ... figuriamoci per quest'ultimo atto amministrativo che è la fine di un".Da. Prima gli abusi sessuali subiti a 6 anni , poi le sigarette a 7 e lo spaccio a 8 . Chi è ... Sulla dipendenza: "Non voglio parlare di, ma era decisamente troppo, e ci sono stati dei ...L'addio alla Lazio: 'Non vi dimenticherò mai' L'di Dele Alli Il giocatore ha visto la sua ... 'Non voglio parlare di, ma era decisamente troppo, e ci sono stati dei momenti spaventosi che ...

Migranti, l’emergenza esplode nel 2023: numeri da incubo degli sbarchi Il Tempo

Che sia un’emergenza lo dicono i numeri: nei primi sei mesi di quest’anno sono stati registrati 132.370 arrivi irregolari ...La giornata da incubo per i passeggeri è quella di sabato 15 luglio e ... ma ItaliaRimborso parla di disservizi per circa 270mila passeggeri. Numeri assolutamente provvisori considerando che, almeno ...