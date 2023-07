I movimenti di mercato più assurdi della settimana

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il calcioprocede per fasi? Dopo un primo momento di frenesia in vista dell’imbuto del 30 giugno, data ghigliottina per la presentazione dei bilanci con relativi obblighi al Financial Fair Play, adesso le trattative sembrano essersi calmate, a parte qualche rara eccezione (come Pulisic, ufficiale al Milan). Gli agenti si saranno presi qualche giorno per andare al mare, i direttori sportivi finalmente si saranno potuti concedere quel weekend a Ponza. Solo in Arabia Saudita si continua a lavorare a pieno ritmo, d’altra parte lì fa davvero troppo caldo, e l’aria condizionata si sa favorisce la concentrazione. E così Milinkovic-Savic si è trasferito all’Al-Hilal, Jordan Henderson sembra ormai pronto per essere un nuovo giocatore dell’Al-Ettifaq (dove sarà allenato da Steven Gerrard) e anche Zielinski non si sente tanto bene (cioè sembra vicino all’Al-Alhi). All’ex ...