I forti dolori e la corsa in ospedale | paura per Wanda Nara | “Ha la leucemia”

... Mauro Icardi, e della clinica Los Arcos, dove è stata ricoverata mercoledì notte conaddominali. Secondo quanto trapelato dalla clinica le prime analisi della soubrette argentina che ...Il ricovero è avvenuto quando Wanda ha iniziato a provare deiaddominali molto. Il giornalista argentino chiarisce che a breve dovrebbe essere fatta una diagnosi definitiva del problema, ...La 36enne è arrivata in ospedale a causa diaddominali, ma, secondo quanto riportato da un giornalista di 'Radio Mitre', Jorge Lanata, prima di essere dimessa nel pomeriggio di giovedì ...

Wanda Nara ricoverata a Buenos Aires con forti dolori addominali, media argentini: "Ha la leucemia" Virgilio Notizie

Notizia shock dall'Argentina. Secondo quanto riporta Radio Mitre, Wanda Nara sarebbe affetta da leucemia. La moglie-agente di Mauro Icardi - spiegano a Buenos Aires - sarebbe ...Per i media argentini non ci sono dubbi: Wanda Nara sta molto male, ha la leucemia: le ultime notizie Se questo pomeriggio in Italia sono arrivate notizie preoccupanti in merito alla salute di Wanda N ...