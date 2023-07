Hyundai Ioniq 5 N | svelata la super elettrica da 650 CV

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il nuovo bolide a zero emissioni della Casa coreana e prima vetturadel reparto N punta al massimo divertimento sia in strada che su pista

NuovaKona è più tech Gli influssi della gammasono ben visibili nella strumentazione digitale, un display flottante senza soluzione di continuità che integra due schermi da 12,3'' ...Come è fatta fuori Interni sportivi Motore, batteria e prestazioni Sound da motore termico Scheda tecnica COME È FATTA FUORI5 N, debutto al Goodwood Festival of Speed Rispetto alla ...La nuova5 N è stata ufficialmente presentata al Goodwood Festival of Speed, mostrando così per la prima volta le reali caratteristiche di questo tanto atteso modello che si inserisce nella gamma ...

Hyundai Ioniq 5 N, un'elettrica tutta adrenalina AlVolante

Il nuovo bolide a zero emissioni della Casa coreana e prima vettura elettrica del reparto N punta al massimo divertimento sia in strada che su pista ...L'ordine ha un valore di 150 milioni di euro e verrà finanziato con risorse provenienti dal PNRR. Prevede 225 nuovi autobus “full electric” con fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricari ...