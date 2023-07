House of the Dragon 2 | le riprese proseguono nonostante lo sciopero degli attori | ecco perché

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 14 luglio 2023) Lodi Hollywood non influenzerà la seconda stagione diof the, attualmente in lavorazione nel Regno Unito.of the2 non sarà tra le produzioni a rischio per via delloindetto poche ore fa. La serie prequel de Il trono di spade proseguirà lein Inghilterra senza subire i contraccolpi dell'agitazione sindacale. Pur essendo una produzione statunitense,of theha un cast in gran parte britannico che lavora con contratti indipendenti da SAG-AFTRA. Contratti equi anche per la serie HBO Industry, che opera secondo le stesse regole, quindi le due serie proseguiranno la lavorazione come da ...