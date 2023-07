Hollywood | scioperano gli attori | non succedeva dal 1980

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) – Dopo gli sceneggiatori ora anche glidisono pronti allo sciopero dopo che è saltata la trattativa con gli studios e le società di streaming senza un accordo ma solo offerte definite “offensive e irrispettose” da Fran Drescher, la presidente del Sag-Aftra sindacato che rappresenta 160mila. “Le società si sono rifiutate di aver un dialogo significativo su alcune questioni e su altre hanno fatto completamente muro – ha detto – fino a quando non negozieranno in buona fede non potremo raggiungere un accordo”. Lo sciopero, il primo deglididal, era stato già approvato preventivamente dal 98% degli iscritti in caso di mancato accordo, ma oggi comunque è previsto un nuovo voto, dall’esito scontato, dal parte del board del ...

Londra Al posto del tappeto rosa e delle paillettes di Barbie , al centro di Leicester square ci sono i cartelloni nero e fiamme per l'anteprima di Oppenheimer , ma in un giorno il clima è ...incrocia le braccia e gli attoriper la prima volta dal 1980, il primo sciopero in assoluto in 63 anni che vede a braccetto attori e sceneggiatori , quest'ultimi già in protesta ...

Con una moratoria a tempo indeterminato su interviste, tappeti rossi, servizi fotografici da copertina e altro ancora, i media hollywoodiani si trovano in una situazione difficile: «Lo sentirete in tu ...Il SAG-AFTRA, il sindacato degli attori, ha indicato le regole da dover seguire durante lo storico sciopero di Hollywood.