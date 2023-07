Hollywood | ora anche gli attori affiancano gli sceneggiatori nello sciopero

(Di venerdì 14 luglio 2023) Loche sta attanagliando da mesi il mondo del cinema continua, stavolta però a scendere in campo ci sonogliSono mesi duri per il mondo del cinema e delle serie tv; solo pochi mesi fa vi abbiamo parlato delloindetto dagli, che ha portato alla sospensione dei lavori di molti prodotti di successo. Ora, a causa del fallimento delle trattative tra gli studi americani, l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) e i sindacati dei lavoratori, Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), moltihanno deciso di affiancarsi al personale già indall’inizio di maggio. I motivi delloAlla base di questa situazione, ci sono ...

I leader del sindacato che riunisce gli attori di Hollywood hanno votato per unirsi agli sceneggiatori nel primo sciopero congiunto in più di sei decenni, ...Saltato l'accordo con gli Studios, ora sono a rischio film, serie tv e festival. Anche le grandi star sul piede di guerra ...