Hollywood in sciopero contro l' intelligenza artificiale e lo streaming

Finché dura logli attori dinon faranno riprese né promozione. Potrebbero risentirne mega - produzioni in corso, come i nuovi film di Avatar, Wonder Woman, de Il Re leone e le ...Gli attori didalla mezzanotte di oggi sono ina causa dell'interruzione della trattativa tra il sindacato degli attori cinematografici e televisivi ed i rappresentanti degli studios e ...Il sindacato degli attori diha deciso di unirsi agli sceneggiatori in unocongiunto, interrompendo la produzione dell'industria dell'intrattenimento. I colloqui per un nuovo contratto con gli studi e i servizi ...

Gli attori di cinema e tv sono in sciopero da stanotte, Hollywood verso la paralisi RaiNews

(LaPresse) Conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato il ruolo della 'Tata' nella nota sit-com americana degli anni '90, Fran Drescher ...Il 13 luglio 2023 è un giorno epocale per il cinema americano: Hollywood si è fermata. Gli attori hanno deciso di scioperare, unendosi agli sceneggiatori. Ma cosa succederebbe se questo stop forzato ...