Hojlund | addio Atalanta | Ha detto sì | con chi passa il nuovo Haaland

(Di venerdì 14 luglio 2023) Siamo nella fase di stallo alla messicana del mercato. Tutti i club si tengono sotto tiro a vicenda e nessuno riesce a compiere la prima mossa liberamente, anche se vorrebbe visto che i ritiri sono ormai iniziati e gli allenatori fremono per avere le rose da allenare. L'Inter ad esempio prova lo scatto decisivo per Lukaku ma il Chelsea non ha fretta e mette il bastone tra le ruote nerazzurre. La prima offerta da Milano è partita nei giorni scorsi ed è di 30 milioni bonus compresi. Poi è stata riformulata non nel totale ma nella distribuzione di questi bonus, più facili da raggiungere. Ma da Londra hanno ribadito ieri che 30 milioni non bastano, ne servono 40. L'obiettivo di Ausilio, volato in Inghilterra dopo la presentazione di Inzaghi (il cui rinnovo arriverà prima dell'inizio del campionato), è alzare a 35 bonus compresi e convincere il Chelsea a diminuire le pretese: l'Inter ...