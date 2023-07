(Di venerdì 14 luglio 2023) L’inizio deglimaschili diè sempre più vicino. Il torneo continentale che metterà di fronte le più importanti formazioni del Vecchio Continente è pronto a partire. In quel di Sant Sadurnì d’Anoia (Barcellona, Spagna), gli azzurri del ct Alessandro Bertolucci cercheranno di andare a prendersi il massimo possibile partendo dalla volontà di occupare almeno il gradino più basso del podio. Si partirà subito forte, in attesa dei quarti di finale, affrontando, nell’ordine, Portogallo, Francia e Spagna, rispettivamente lunedì 17 (alle 18:30), martedì 18 luglio (alle 21:00) e mercoledì 19 luglio (alle 21:00). Ma dove si potranno vedere le gare? Tutte le partite della manifestazione saranno visibili in direttasul sito www.fisrtv.it, con i match ...

Sarebbe troppo bello se raggiunta una certa velocità potessimo staccare il piede dall'acceleratore e proseguire senza consumare più nulla, per inerzia pura, come un disco dasu unadi ...... la mamma invece pallavolista dello Slavia Praga - fin da piccola viene iniziata allo sport praticando sci, calcio, tennis tavolo e. Il tennis però è la sua scelta definitiva, e i ...... campione nazionale di pentathlon, e della mamma, pallavolista dello Slavia Praga, da bambina ha praticato sci, calcio, tennis tavolo e, eccellendo ovunque, anche se poi ha scelto il ...

Hockey pista, Europei 2023: programma, orari, tv e streaming del calendario dell'Italia OA Sport

Sarzana (La Spezia) 13 luglio 2023 - Una maglia azzurra per Mirko Tognacca. Una bella soddisfazione per il giovane giocatore dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation che è stato inserito nella lista dei c ...Con l’annuncio ufficiale che è arrivato ieri, dell’ingaggio dell’attaccante Peter Heimi (foto), in realtà quasi un ritorno a casa vista la sua crescita nella UVP Modena di Massimo Barbieri, si può dir ...