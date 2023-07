Highlights e gol Italia-Spagna 3-2 | semifinale Europei Under 19 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 luglio 2023) Una superbatte 3-2 lanelladegli19 2023. Partita coraggiosa dei ragazzi di Bollini, che impongono subito il loro gioco mettendo in difficoltà gli iberici, abituati a fare la partita e non a soffrire schiacciati in difesa. Dopo un primo tempo molto equilibrato è Vignato a aprire le danze al 52?. Lasi fa trovare pronta e pareggia i conti sei minuti dopo al 58? con un gran destro a giro di Barbera. Azzurri che giocano meglio e segnano il 2-1 con l’ennesimo inserimento di Pisilli. La squadra di Lana non molla e trova il gol del secondo pareggio al 74? con Gasiorowski su palla inattiva. Ed è sempre su palla inattiva che l’si prende la finale con il colpo di testa di Lipani all’85’. La finale sarà contro il favorito ...