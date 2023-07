Leggi Anche Nitro è... un 'Outsider' con una doppia anima rap e rock Assolti per non aver commesso il fattoe Nitro, insieme ad Alessandro Padiglia e Stefano Prasciolu, sono stati assolti dall'accusa per non aver commesso il fatto. Altri quattro imputati sono stati invece assolti perché non si è ...I rapper Nitro e, l'uno all'anagrafe Nicola Albera e l'altro Manuel Zappadu , sono stati assolti con formula piena dal Tribunale di Cagliari che li accusava di lesioni personali aggravate nella rissa ...Non sarà certo meno entusiasmate il set di MANUELITO: discografico, manager, direttore creativo, artista e talent scout, Manuelito '' è co - founder e co - owner di Machete Empire Records, ...

Hell Raton e Nitro, i rapper assolti per una rissa in Sardegna TGCOM

Il tribunale di Cagliari ha escluso il coinvolgimento degli artisti in un pestaggio avvenuto nel 2015 in Sardegna ...Il processo per il pestaggio del 2015 si è invece chiuso con una condanna a un anno e otto mesi per Andrea Schirru, Mattia Curreli e Mirko Antonio Maxia. Secondo gli atti processuali, la rissa scoppiò ...