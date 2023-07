Harrison Ford compie 81 anni e Lucasfilm celebra l' attore con un emozionante video

(Di venerdì 14 luglio 2023) In occasione del compleanno di, laha condiviso unchela carriera della star di Indiana Jones e il Quadrante del Destino. In occasione del compleanno di, che il 13 luglio ha compiuto 81ha condiviso unche nela carriera e i ruoli iconici. Nel filmato intervengono i registi che gli hanno affidato le parti di Han Solo e Indiana Jones, George Lucas e Steven Spielberg, e alcuni membri del cast del quinto capitolo delle avventure dell'archeologo. Unperre la star Parlando di, i filmmaker e la produttrice Kathleen Kennedy hanno ...

In occasione del compleanno di, che il 13 luglio ha compiuto 81 anni, Lucasfilm ha condiviso un video che ne celebra la carriera e i ruoli iconici. Nel filmato intervengono i registi che gli hanno affidato le parti ...A proposito di effetti di 'ringiovanimento' sullo schermo, il pubblico ha anche recentemente visto l'ottantenneapparire come un quarantenne nel quinto film di 'Indiana Jones' quando è ...A proposito di effetti di 'ringiovanimento' sullo schermo, il pubblico ha anche recentemente visto l'ottantenneapparire come un quarantenne nel quinto film di 'Indiana Jones' quando è ...

Indiana Jones, Harrison Ford: "Io e Sean Connery in mutande per i primi piani" ComingSoon.it

In occasione del compleanno di Harrison Ford, la Lucasfilm ha condiviso un video che celebra la carriera della star di Indiana Jones e il Quadrante del Destino.Christopher McQuarrie ha valutato l'utilizzo della tecnologia in una sequenza all'inizio del film ambientata nel 1989 ...