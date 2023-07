Handanovic saluta l’Inter | «Sono triste e amareggiato»

(Di venerdì 14 luglio 2023) Le parole di Samir, ex portiere del, sul suo addio alla società nerazzurra. Tutti i dettagli Samir, portiere dell‘Inter, ha dato il suo addio attraverso un post su Instagram. PAROLE – «Dopo 11 anni non so se riesco a descrivere tutto… ci provo, perchéma nello stesso tempo felice di avere reso un sogno realtà per tanto tempo., lo stadio di San Siro, i tifosi e quel brivido quando lo stadio spinge mi mancheranno.Ti insegnano e lasciano il segno, ti spiegano cosapassione e coraggio e perché ogni giorno bisogna sacrificarsi per provare certe emozioni. Tante battaglie, sfide vinte e sfide perse, delusioni e gioia. Essere se stessi per me conta piu di tutto nel nostro mondo (calcistico ...

Commenta per primo Samirl'Inter. Il portiere sloveno, 39 anni oggi, ha scritto un post su Instagram : 'Dopo 11 anni non so se riesco a descrivere tutto… ci provo, perché sono amareggiato e triste ma ...Dopo 11 stagioni Samirl' Inter per sempre. L'ormai ex capitano dei nerazzurri, attraverso un post su Instagram , ha parlato dell'amore verso San Siro e tutto l'ambiente e la famiglia Inter non perdendo l'...E comunque amico mio, giocare una finale di Champions non è da tutti !: Alla fine hai abdicato Samir. Per me lo hai fatto tardi ma non credo nemmeno sia colpa tua. Nonostante le ultime ...

L'Inter saluta Handanovic dopo 11 stagioni: "Grazie Samir" Adnkronos

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'ormai ex portiere dell'Inter ha salutato i suoi vecchi tifosi, confermando che non si ritirerà ma proseguirà la sua carriera altrove.