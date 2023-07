Handanovic | 'Amareggiato e triste | calcio mondo di ipocriti L'Inter mi mancherà | gioco ancora qualche anno'

(Di venerdì 14 luglio 2023) Samirsaluta l'. Il portiere sloveno, 39 anni oggi, ha scritto un post su Instagram: "Dopo 11 anni non so se riesco...

... "Se non segni le occasioni che ti capitano è ovvio che finisce così", scrive unMat. ...sulla graticola La doppietta di Giroud mette in evidenza quello che per i tifosi dell' ...... "Se non segni le occasioni che ti capitano è ovvio che finisce così", scrive unMat. ...sulla graticola La doppietta di Giroud mette in evidenza quello che per i tifosi dell' ...

Handanovic: 'Amareggiato e triste, l'Inter mi mancherà. Gioco ancora ... Calciomercato.com

Samir Handanovic saluta l'Inter. Il portiere sloveno, 39 anni oggi, ha scritto un post su Instagram: "Dopo 11 anni non so se riesco a descrivere tutto… ci provo, perché sono amareggiato e triste ma ne ...