Guida agli eventi del weekend 14 – 16 luglio

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 14 luglio 2023) Dall’apertura in notturna delle Cascate del Serio alla processione «Stella Maris» di Sarnico, dal concerto di Stefano Bollani al Lazzaretto al festival degli arrosticini, passando per gli appuntamenti di Edoné, NTX Station Festival e di deSidera Bergamo Festival: ecco tutte le nostre proposte per questo fine settimana