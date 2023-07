Guerra Ucraina-Russia | ultime news oggi 14 luglio 2023

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) – Sono almeno 23 i droni abbattuti la notte scorsa dalle difese ucraine. A darne notizia sono state le forze aeree di Kiev. Anche le difese aeree russe hanno abbattuto tre droni il cui obiettivo era la città di Voronezh, vicino alla frontiera con l’. A riferirlo è stato il governatore della regione sudoccidentale russa Alexander Gusev sul suo account Telegram, precisando che non ci sono state vittime. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Putin: "La Wagner semplicemente non esiste". Pentagono: "Bombe a grappolo già consegnate a Kiev" - Maria Zakharova: "I paesi Nato sponsorizzano il terrorismo nucleare" - Maria Zakharova: "I paesi Nato sponsorizzano il terrorismo nucleare" RaiNews

Il presidente americano: la controffensiva di Kiev spingerà Mosca ai colloqui. L'Ucraina ha ricevuto le bombe a grappolo dagli Usa. Il leader del ..."In questa fase, non vediamo le forze del Gruppo Wagner partecipare in modo significativo alle operazioni di combattimento in Ucraina", ha dichiarato il ...