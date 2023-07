Guerra in Ucraina | Wagner | ' Prigozhin è in Bielorussia' Kiev | ' Abbattuti sedici droni kamikaze russi su 17'

(Di venerdì 14 luglio 2023): "è in" 2023 - 07 - 14 17:17:59, truppe ucraine si preparano per un'offensiva a Kherson Le truppe ucraine si stanno preparando per un'offensiva nel settore di Kherson ...

A scriverne è l'intelligence britannica nel rapporto quotidiano sullaindivulgato dal ministero della Difesa di Londra . 'I media statali - vi si legge - hanno riferito che i ...... da Scholz e Biden, da Stoltenberg a Sunak, i leader dell'Alleanza a Vilnius in Lituania GLI SCATTI SOCIAL Fotogallery - Rikkie Kollé, la modella transgender eletta Miss Olanda 2023IN...... dall'inflazione e, in generale, dal caro prezzi, per far fronte ai costi dell'energia elevata causati dalladi aggressione della Russia all'e che ha portato all'aumentare anche il ...

Erdogan dice di aver raggiunto l'accordo sul grano con Putin, ma il Cremlino smentisce - Il videoracconto di un'operazione delle Forze speciali ucraine sul delta del Dnipro (Video) - Il videoracconto di un'operazione delle Forze speciali ucraine sul delta del Dni RaiNews

Prosegue la recente fase di grande debolezza del rublo: la moneta russa cede circa mezzo punto percentuale contro l'euro nella fase finale dell'ultima giornata della settimana dei mercati valutari mon ...Il prezzo della benzina continua a salire e i motivi sono molteplici. Ma risparmiare si può, tramite una risorsa messa a disposizione dal Mimit ...