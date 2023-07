Guardate Minsk | ecco come si abbatte Vladimir Putin | la bomba di questa donna

(Di venerdì 14 luglio 2023) Svetlana Tikhanosvskaya si era candidata alle presidenziali della Bielorussia dopo che, nel maggio del 2020, il marito, un autorevole attivista e oppositore del governo Lukashenko, era stato arrestato. La campagna elettorale della Tikhanovskaya fu un grande successo dal punto di vista popolare con manifestazioni che avevano più di sessantamila persone presenti. Nonostante questo, Svetlana uscì sconfitta. Arrivata nei giorni scorsi in Italia è stata accolta in maniera trionfale dalla politica.Lei è stata accoltala vera Presidente del suo Paese. Che effetto le ha fatto? «Mi rende molto felice sentire il sostegno dell'Italia, mi ha commosso, al pari del constatare quanto sia attiva la nostra diaspora locale qui da voi. Tutto questo svolge un ruolo determinante nel mantenere alta l'attenzione sulla Bielorussia e, cosa importantissima, la capacità di educare gli ...

La Wagner può essere molto utile a. Ho già menzionato alcuni dei vantaggi per la Russia ...la mappa. Si tratta di una distanza di quasi 1.200 chilometri. Come avrebbe fatto quella ...La Wagner può essere molto utile a. Ho già menzionato alcuni dei vantaggi per la Russia ...la mappa. Si tratta di una distanza di quasi 1.200 chilometri. Come avrebbe fatto quella ...

Live Zeljeznicar Sarajevo - Dinamo Minsk - UEFA Europa ... Eurosport IT

Caduto il bando per i giocatori di Russia e Bielorussia, l'ex n. 1 e la campionessa dell'Australian Open sono tornati a Londra ...Dopo la rivolta della Wagner di sabato scorso, è emersa la fragilità del potere di Vladimir Putin. La colonna di mezzi militari dei mercenari ha potuto percorrere ...