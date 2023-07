Grande successo a Monreale per lo spettacolo “Il principe ranocchio”

Il tennista altoatesino ha raggiunto per la prima volta nella sua carriera la semifinale di un torneo delSlam, grazie alin quattro set sul russo Safiullin (6 - 4, 3 - 6, 6 - 2, 6 - ...Mi impegnerò nel portare avanti i numerosi progetti già die nell'intraprendere, insieme ... Ungrazie, infine, alle meravigliose persone del Negri'. Ancora non è noto se l'IIC2 verrà ...Pat Garrett e Billy the Kid (1973) Dopo ilde Il mucchio selvaggio, Sam peckinpah torna a l western e si confronta con Pat Garrett e Billy the Kid facendone un'elegia funebre, una ...

Grande successo delle bande cittadine in piazza Plauto - Grande successo delle bande cittadine in piazza Plauto il Resto del Carlino

La coppia composta da Silvio Testi e Lorella Cuccarini è una delle più solide del mondo dello spettacolo: chi è il marito della showgirl.Il 19 e 26 giugno e il 10 luglio si è tenuta l’ultima edizione delle serate digitali, un format avviato dall’Assessorato all’Innovazione del Comune di Treviolo inserito quest’anno all’interno del prog ...