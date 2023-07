Grande Fratello Vip | tra i nuovi concorrenti la figlia di un ex gieffina

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 14 luglio 2023) In preparazione la nuova edizione delVip in arrivo da Settembre su Canale 5. Al timone anche quest’anno Alfonso Signorini, il conduttore che ormai da anni intrattiene il pubblico a casa per oltre cinque mesi con due puntate settimanali. Durante la scorsa edizione però le cose non sono andate benissimo: ihanno L'articolo