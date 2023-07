Grande Fratello Vip | Ornella Muti smentisce la sua partecipazione Non ci andrei mai | faccio l' artista non il trash

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Sull'ultima indiscrezione di Dagospia relativa al cast del Grande Fratello Vip 8, la nota attrice romana, raggiunta dall'Adnkronos, smentisce categoricamente.