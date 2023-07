Grande Fratello | un ex gieffino chiude la sua relazione dopo aver annunciato le nozze? Gli indizi

Leggi su isaechia

(Di venerdì 14 luglio 2023) Sarebbe di nuovo single un ex concorrente della quattordicesima edizione del. L’uomo solo tre mesi fa avevale imminenti. Stiamo parlando di Alessandro Calabrese, noto al pubblico di Canale 5 perpartecipato nel 2015 al reality show più spiato d’Italia. Durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà, l’imprenditore di Nettuno aveva iniziato una conoscenza con Federica Lepanto. Salvo poi tornare sui suoi passi quando si trovò a convivere anche con la sua ex fidanzata Lidia Vella. I due tornarono insieme per separarsi nuovamente nel 2017. Nel 2020 ha avuto una breve frequentazione con Denise Rossi, protagonista di Ex On The Beach, durato fino a gennaio 2021. Successivamente si era legato a Martina Di Maria, ex concorrente de La Pupa e Il Secchione. Con un post ...