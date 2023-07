Governo e Regioni insieme per la trasformazione digitale

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) – Promuovere una stretta collaborazione trae Province autonome sull’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, temi di rilevante importanza per lo sviluppo del Paese, facendo sistema tra tutte le componenti istituzionali nella fase di programmazione ed attuazione della transizione, con l’obiettivo di valorizzare in maniera sinergica le risorse del Pnrr e dei fondi strutturali della programmazione 2021-2027. Sono gli obiettivi dell’accordo di collaborazione ‘per la’ sottoscritto questa mattina a Perugia da Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica, e da Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza dellee delle Province ...

... bisogna lavorare senza sosta per un piano di convivenza e di gestione, magari riprendendo quello che scrivemmo quando ero ministro e che ancora deve essere adottato dalla Conferenza delle". ...Ledove ci sono più miniere attive si trovano soprattutto in Sardegna, Piemonte e Toscana ... Secondo ilsul nostro territorio ci sarebbero dunque alcune terre rare importanti come il ...... eletti in Abruzzo, che ricordano come 'ilMeloni ha istituito un Tavolo di settore dedicato all'automotive nel quale ha coinvolto i presidenti delle 9interessate da stabilimenti ...

Il Ministero dei Trasporti intende spostare 700 milioni di euro destinati a opere da realizzare a Roma e nel Lazio per interventi più urgenti nel ...SULMONA – “Sulla vertenza che interessa la Magneti Marelli di Sulmona, dove è stato annunciato che 135 dei 500 lavoratori saranno considerati esuberi nel 2024, c’è la nostra massima attenzione e quell ...