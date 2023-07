Goodwood FoS - Venti fortissimi | il Festival è sospeso per maltempo

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ilof Speed èper, in particolare per i" previsti nell'area della manifestazione nella giornata di sabato 15 luglio: lo ha deciso la stessa organizzazione, dopo aver consultato "i meteorologi, i medici, gli esperti di sicurezza e gli altri stakeholder" che si occupano dell'evento. Off-limits. La scelta di sospendere ilof Speed - al momento solo nella giornata di sabato - non è stata "presa alla leggera", si legge nel comunicato degli organizzatori. E pure il Duca di Richmond, Charles Henry Gordon-Lennox, si è detto particolarmente "dispiaciuto": d'altronde, nella storia trentennale di, non era mai accaduto che la kermesse venisse fermata. Pare, però, che fosse impossibile fare ...

" Le novità presenti alsono la manifestazione tangibile dell'interpretazione che il brand dà di sé. Il passato ad alte prestazioni è tornato , e quale migliore occasione di, per dare ...La MG Cyberster si è concessa al pubblico britannico in occasione del Festival of Speed di: la roadster elettrica è stata infatti esposta in anteprima mondiale allo stand della rinata Morris Garages e ha anche affrontato la salita della tenuta di Lord March, partecipando alla ..., l'interesse per il pic - up è stato innegabile. Tanti si aggrappavano al cassone per ... Nei pressi delFuture Lab - il padiglione dedicato alle nuove tecnologie nell'ambito della ...

