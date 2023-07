Goodwood FoS - A tu per tu con l' Ineos Grenadier Quartermaster

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nella contea del West Sussex si sta festeggiando la passione per i motori. Niente politica, direttive o decreti: qui il pubblico da tutto il mondo raggiunge ilFestival of Speed per immergersi in un salone dell'auto diffuso, con esibizioni dinamiche, statiche e adatto a soddisfare tutti i palati: sia quello di chi ama le nuove tecnologie, o anche l'elettrico, sia di chi è alla ricerca del buon vecchio profumo di benzina. Tra le tante novità presentate, abbiamo visto da vicino l'e il prototipo a idrogeno del marchio di sir Jim Ratcliffe, scoprendo che al Festival l'off-road è una vera mania. I numeri in breve. Il veicolo da lavoro americano per antonomasia ora può dire la sua anche con accento british grazie alla nuova creatura della, il ...

Polestar è presente alFestival of Speed 2023 con alcuni dei suoi modelli in arrivo: Polestar 3 e Polestar 5 . Nel ... Ogni auto correrà sulla collina due volte al giorno durante il. Presso ...IlFestival of Speed è un evento di grande prestigio nel mondo dell'automobilismo, e Ferrari ... Ferrari: diverse vetture F1 Clienti e del Programma XX in mostra al2023 Nel dettaglio, le ...Non poteva mancare, la Ferrari 499P alla kermesse di. E così, alla trentesima edizione del Festival of Speed nel Regno Unito, sarà protagonista anche l'Hypercar di Maranello vincitrice alla 24 Ore di Le Mans e in grado di collezionare cinque ...

La kermesse che si sta svolgendo in questi giorni è una delle massime espressioni del motorismo britannico. E poteva venire solo da lì ...Polestar è presente al Goodwood Festival of Speed 2023 con alcuni dei suoi modelli in arrivo: Polestar 3 e Polestar ...