Gollini-Napoli | operazione in chiusura | Napoli ed Atalanta definiranno gli ultimi dettagli in giornata

(Di venerdì 14 luglio 2023) Un’che si sta concludendo:edoggi gliper il ritorno del portiere in Campania. NOTIZIE CALCIO– Pierluigiha convinto la SSCgrazie alla sua ottima stagione sotto la guida di Luciano Spalletti, che lo ha elogiato più volte. Questo ha spinto il presidente Aurelio De Laurentiis a confermare l’ex portiere del Tottenham come vice di Alex Meret. Il mister Rudi Garcia avrà quindi a disposizione due portieri di valore ed esperienza, pronti a alternarsi tra Serie A, Coppa Italia e Champions League nella stagione 2023/2024. Secondo quanto riportato dal portale ufficiale di Alfredo Pedullà, il club azzurro definirà ...

Nelle ultime ore si sarebbero fatti passi avanti sul ritorno dicome vice Meret. Il club ... Tuttavia, c'è la concreta possibilità che ilprelevi dal Bari anche Elia Caprile, per girarlo ...La situazione portiere in casa nerazzurra è complessa: la Dea aspetta Carnesecchi in ritiro,è ale la dirigenza bergamasca sarebbe al lavoro per cedere Musso, mentre sullo sfondo ...Sul fronte mercato si lavora al ritorno diin prestito dall'Atalanta, con un diritto di riscatto di 7 milioni. Sarà ancora lui il vice Meret. Ildovrebbe prelevare anche Caprile dal ...

TMW - Napoli, entro il weekend le visite di Gollini. I dettagli dell'operazione con l'Atalanta TUTTO mercato WEB

Programma di viaggio già stilato: la squadra partirà oggi, 14 luglio, alla volta della Val di Sole per il ritiro precampionato.Caprile oggetto di desiderio del Napoli, dopo l'ottima stagione al Bari: possibilità di finire in prestito in Serie A, parla l'agente del portiere.