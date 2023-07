Golf | Scottish Open 2023 | Rory McIlroy balza in testa a metà torneo | Migliozzi unico azzurro a superare il taglio

(Di venerdì 14 luglio 2023) Seconda giornata in archivio sul percorso del Renaissance Club di North Berwick, dove si sta tenendo lo Genesis. Dopo 36 buche, uno dei tornei più prestigiosi della stagione è guidato da uno dei nomi più altisonanti sull’intero panorama internazionale:. Il nordirlandese, già terzo ieri al termine del primo giro, ha centrato un altro ottimo round condito da cinque birdie ed un solo bogey (ancora alla 17, in una dinamica molto simile a quella del primo giro), portando il suo score a -10.si è dunque messo in “pole position” per centrare il successo in unche mai è riuscito a mettere nel proprio palmares. Gli inseguitori sono però tanti e molto vicini: ad un solo colpo di distanza e dunque a -9 troviamo un terzetto composto da Tom Kim, Tyrrell ...

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - E' Rory McIlroy, numero 3 al mondo, il nuovo leader del Genesis Scottish Open. A North Berwick, il nordirlandese con un giro in 66 (-4) su un totale di 130 (64 66, -10) colpi, ...Francesco Molinari soffre nelle buche di rientro e conclude il primo giro sopra il par allo Scottish Open. Serve un buon secondo giro per superare il taglio. Bene Migliozzi, 26° ...