Golf | Scottish Open 2023 | fuori i fratelli Molinari | in testa c’è McIlroy

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roryè il nuovo leader del Genesis. A North Berwick, il numero 3 al mondo con un giro in 66 (-4) su un totale di 130 (64 66, -10) colpi, a metà gara è risalito dalla terza posizione e si è preso la vetta nel torneo delle Rolex Series del DP World Tour. Tra gli azzurri, Guido Migliozzi è l’unico ad aver superato il taglio, mentre sono stati eliminati i. Al The Renaisseance Club (par 70),ha realizzato cinque birdie, con un bogey, e a metà gara ha un solo colpo di vantaggio sui sudcoreani Byeong Hun An (inal termine del primo round) e Tom Kim, secondi con 131 (-9) al fianco dell’inglese Tyrrell Hatton, autore del miglior score di giornata (62, -8). Mentre ha rimontato 19 posizioni Scottie Scheffler. L’americano, ...

"Se la LIV fosse l'ultimo posto al mondo sulla terra dove giocare, sceglierei di ritirarmi. E' quello che penso". Così Rory McIlroy, al termine del primo round dello Open, ha commentato l'ipotesi ... Il nordirlandese chiude le porte alla Superlega araba al termine del primo round dello Open. La Superlega Araba aveva rivolto al Pga Tour la richiesta di vedere il numero 3 al mondo e Tiger ...

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - E' Rory McIlroy, numero 3 al mondo, il nuovo leader del Genesis Scottish Open. A North Berwick, il nordirlandese con un giro in 66 (-4) su un totale di 130 (64 66, -10) colpi, ... Francesco Molinari soffre nelle buche di rientro e conclude il primo giro sopra il par allo Scottish Open. Serve un buon secondo giro per superare il taglio.