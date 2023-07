Golf | Europei a squadre | Italia in finale | battuta 4-3 la Svezia

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 luglio 2023) AlClub d’Hossegor (par 71) l’in semiha sconfitto per 4-3 la. Vittoria in rimonta per il team composto da Francesca Fiorellini, Ginevra Coppa, Matilde Partele, Natalia Aparicio, Francesca Pompa e Paris Appendino, che ora lotteranno per la medaglia d’oro contro la Spagna che ha travolto l’Olanda per 6-1. Le ragazze di Roberto Zappa e Alex Senoner, capitanate da Anna Roscio, tenteranno l’impresa incontro le iberiche. SportFace.