«Gli stupratori siete voi» | i poster affissi sotto lo studio legale dei La Russa a Milano

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 luglio 2023) «El violador eres tu. Glivoi». L’AdnKronos racconta che stamattinai locali e lodi Ignazio Lasono statiquesti cartelli. L’azione, secondo l’agenzia, è stata rvendicata dal movimento femminista e transfemminista “Non una di meno”. Unè comparso anchel’Apophis club via Merlo, la discoteca nella quale la ragazza che ha denunciato per stupro Leonardo Apache Lalo ha incontrato. «Lapadre e Lajr: i violadoresvoi», scrive il movimento in una nota. Il flash mob «Vogliamo cacciare Lada ogni incarico pubblico, vogliamo chiusi i ...