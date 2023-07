Gli squali nel Mediterraneo sono a rischio ma siamo in tempo per salvarli

sono a rischio estinzione, specie nel Mediterraneo , in un numero che addirittura supera quelli a rischio nel resto degli oceani nel mondo. In un Mediterraneo surriscaldato e dove, però, ...... sottolineanoesperti del LIFE ELIFE , un progetto nato per proteggere, con il cofinanziamento dalla Commissione Europea. Dura cinque anni e coinvolge dieci partner in Italia, Grecia e ...bianchi seppure in numero ridottissimo, sono presenti anche nel Mediterraneo, e "a giugno 2024 " dice ancora Micarelli - partirà un nuovo progetto di localizzazione e marcatura dello ...

Wwf: «Il Mediterraneo è una trappola per gli squali. A rischio oltre la metà delle specie esistenti» Corriere della Sera

Popolazioni sane di squali e razze svolgono ancora un ruolo anche "insospettabile" e importante nel mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici ...Il Wwf lancia un appello a tutti i Paesi del Mediterraneo, affinché mettano in atto le misure vincolanti emanate dalla Commissione Generale della Fao che potrebbero migliorare la gestione della pesca ...