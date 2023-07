Gli orsi Jj4 e Mj5 sono salvi

Leggi su agi

(Di venerdì 14 luglio 2023) AGI - Una vittoria per gli orsi e gli animalisti italiani, una sconfitta per il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti che aveva chiesto ripetutamente l'abbattimento dei plantigradi. La Terza Sezione del Consiglio di Stato, dopo l'udienza di giovedì 13 luglio, ha reso nota l'ordinanza di tredici pagine ha accolto i ricorsi delle associazioni animaliste sospendendo i provvedimenti già impugnati in primo grado, ovvero dicendo 'no' all'uccisione degli orsi 'Jj4' e 'Mj5', rispettivamente l'esemplare ritenuto responsabile dell'aggressione mortale ad Andrea Papi il 5 aprile scorso nei boschi di Caldes in Val di Sole e attualmente rinchiuso al centro faunistico del Casteller (Trento), e l'altro del ferimento di un escursionista in Val di Rabbi nel marzo scorso e ancora in libertà. L'orso 'Mj5' potrà essere catturato ma non ucciso. Il panel di cinque magistrati del ...