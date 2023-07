Gli orsi JJ4 e MJ5 non saranno abbattuti. Il Consiglio di stato dà ragione agli animalisti

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 luglio 2023) GliJj4 e Mj5 non. Ildiha accolto il ricorso, presentato delle associazioni animaliste, per salvare i due animali dal decreto di abbattimento emesso dal presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti. L'orsa Jj4 (che i suoi "difensori" chiamano Gaia) è responsabile della morte del runner trentino Andrea Paci, è stata catturata e ora è rinchiusa nel centro di Casteller, mentre Mj5 (per gli amici Jhonny) è l'orso che lo scorso 5 marzo aveva aggredito un uomo nel comune di Melè, procurandogli diverse ferite, ed è ancora "latitante" nei boschi. Il ricorso erapresentato davvocati Aurora Lo Prete e Giada Bernardi a nome delle associazioni animaliste e ambientaliste Enpa, Leidaa e Oipa, che avevano proposto ...