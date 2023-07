Gli orsi in Trentino non saranno abbattuti

(Di venerdì 14 luglio 2023) AGI - Il Consiglio di Stato ha sospeso i provvedimenti di abbattimento degliJj4 e Mj5, impugnati dalle associazioni animaliste. La terza sezione ha reso noto di aver accolto i ricdelle associazioni animaliste sospendendo le ordinanze di abbattimento del presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Con la sospensione dell'abbattimento dei due plantigradi da parte del Consiglio di Stato - 'Jj4' è l'esemplare ritenuto responsabile dell'aggressione mortale ad Andrea Papi il 5 aprile scorso nei boschi di Caldes in Val di Non in- ora la vicenda ritorna al Tar di Trento che dovrà fissare una nuova udienza. Il Consiglio di Stato ha accolto i ricdelle associazioni animaliste, da Lav Italia a Leal, sospendendo le ordinanze di abbattimento di 'Jj4' ed 'Mj5', la prima catturata e ...

Non verranno abbattuti i due esemplari trentini. Fucelli (Partito Animalista Europeo): "Una notizia che aspettavamo da tempo" Sono salvidel Trentino Jj4 e Mj5. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso delle associazioni animaliste, presentato dagli avvocati Aurora Lo Prete e Giada Bernardi.animali non verranno ...Jj4, Mj5, M49 e Daniza: ecco come nascono i nomi degliin Trentino di Redazione La Zampa 25 Maggio 2023 Secondo i giudici "il provvedimento che dispone l'abbattimento dell'animale appare ...Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso cheanimalisti avevano presentato per salvare dal decreto di abbattimento emesso dal presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti:JJ$ e MJ% non saranno abbattuti. Enpa, Leidaa e Oipa avevano tra l'altro ufficializzato soluzioni alternative all'abbattimento: il possibile al trasferimento in Romania nel Santuario Libearty,...

Gli orsi Jj4 e Mj5 non saranno abbattuti, il Consiglio di Stato li salva: la sentenza Fanpage.it

È infatti arrivato recentemente il determinante ok del ministero dell’Ambiente al trasferimento dell’orsa dopo avere acquisito la disponibilità delle autorità del Paese dell’Europa dell’Est ad ...Gli orsi JJ4 e MJ5 non saranno abbattuti. La Terza sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e sospeso i provvedimenti di abbattimento impugnati dalle associazioni animaliste. L'or ...