Gli ex Premier League rischiano tasse di milioni se rientrano in Inghilterra prima di due anni dall’Arabia

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 luglio 2023) Quest’anno l’Arabia Saudita è sicuramente la protagonista del calciomercato. Nei giorni scorsi giocare in Arabia ha i suoi vantaggi, non solo per gli stipendi da capogiro, ma anche per le. La Gazzetta dello Sport infatti ha rivelato che dopo sei mesi di permanenza i calciatori sono esentati dall’obbligo. “Per diventare fiscalmente sauditi ci vuole una permanenza minima nel Paese di 183 giorni, per cui dal 1° gennaio 2024 tutti i calciatori che in queste settimane stanno emigrando verso Gedda e Riad potranno passare alla tassazione azzerata. E questa è la seconda fase, la più redditizia. Finché resteranno in Arabia Saudita i calciatori non dovranno avere a che fare col fisco”. E quando si ritorna in patria, anche lì L’Arabia ha stipulato accordi con circa 56 nazioni nel mondo per evitare la doppia tassazione. Tuttavia, i calciatori e i tecnici che si uniscono ...