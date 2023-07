Gli arabi saccheggiano la Serie A | colpo su colpo | altri due big in fuga

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) In un mese l'a ha capito che la sua strategia - comprare il calcio - non era poi così folle. Con i soldi, tantissimi soldi, si possono comprare anche i giocatori nel pieno della carriera, non solo i vecchi dinosauri avviati all'estinzione. Non credevano fosse possibile convincere uno come Milinkovic-Savic (ieri l'annuncio ufficiale della sua cessione all'Al-Hilal) che aveva appena conquistato la Champions League e si avviava all'ultimo anno di contratto con la Lazio: nella peggiore delle ipotesi, l'avrebbe giocata in maglia biancoceleste per poi accasarsi a costo zero la prossima estate in una grande d'Europa con un ingaggio comunque stellare, e invece ha accettato qui e ora lo stipendione. La strategia dei sovrani del deserto sta dando ottimi frutti anche perché più campioni vanno, più campioni si aggregano. Il modo per reclutare è semplice: offerte a tappeto. ...