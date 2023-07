Giustizia | reato di concorso esterno per mafia | Nordio | “Norma evanescente | va tipicizzata”; Mantovano | “Modifica non in agenda”

... di collaboratori die sequestro di patrimoni, ricevendo altresì da Cosa nostra l'... L'unicoè la sistematica diffamazione da parte dei magistrati. Proprio per difendere l'impresa più ...... tanto da essersi fatto spostare in Commissioneper 'seguirne personalmente' l'iter . E ... ma col senno del poi colpisce una circostanza: ilper cui l'ex premier avrebbe voluto far ...Lo stesso dicasi per il traffico d'influenze ,che Nordio vuole modificare in senso ...non ha ancora inciso in maniera significativa in un settore quanto mai delicato come quello della. ...

Ministro Nordio vuole cambiare il concorso esterno in associazione mafiosa: va rimodulato Sky Tg24

Parla l'ex procuratore e oggi deputato M5s Federico Cafiero De Raho: "Meloni attacca la magistratura per giustificare una riforma sbagliata".Dopo lo scontro con le toghe delle scorse settimane, la presidente del Consiglio ha avuto un colloquio di circa un’ora con il capo dello Stato, aprendo a modifiche su abuso d’ufficio e traffico di inf ...