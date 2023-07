Giustizia | Nordio | “Per concorso serve norma ad hoc”

(Di venerdì 14 luglio 2023) La commissione per la riforma del codice penale, da lui presieduta, “ha concluso che ilesterno andava tipicizzato con unaad hoc, perché non esiste come fattispecie autonoma nel codice, ma è il frutto di una interpretazione giurisprudenziale che coniuga l’art 110, sul, con il 416 sull’associazione”. Così il ministro dellaL'articolo proviene da Il Difforme.

Il ministro dellaCarloha parlato di rimodulazione . "Non è un tema in discussione, il governo non farà alcun passo indietro nella lotta alla criminalità organizzata . Ci sono altre ..."Non fa parte del programma di governo, ma poiché in un dibattito mi è stata chiesta la mia opinione sono ben lieto di ripeterla". Carloin una intervista al Corriere della Sera chiarisce cosa pensa della norma di concorso esterno in associazione mafiosa. "Tra il 2002 e il 2006 ho presieduto la Commissione per la riforma del ...Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il ministro della, Carlo. "Il confronto continuerà. Sono stato magistrato per quarant'anni, e mi sento ancora tale. Ho citato Terenzio:...

Riforma della giustizia, Salvatore Borsellino: "Sembra voler completare il manifesto di rinascita democratica di Licio Gelli i cui punti da governi di destra e di sinistra sono stati uno dopo l'altro ...“Ai parenti delle vittime di mafia – a Salvatore Borsellino e Maria Falcone – dico che modificare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non è un tema in discussione, il governo non farà ...